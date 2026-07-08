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8 июля, 12:15

Системы ПВО уничтожили уже восемь БПЛА, летевших на Москву

ЗРПК «Панцирь-С» на вооружении ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ostranitsa Stanislav

ЗРПК «Панцирь-С» на вооружении ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ostranitsa Stanislav

Системы ПВО сбили ещё два беспилотника ВСУ, летевших в сторону Москвы. Об этом в «Максе» сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин. Всего на текущий момент уничтожено восемь БПЛА.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал городской глава.

ПВО России сбила за сутки 903 беспилотника ВСУ и 8 авиабомб
ПВО России сбила за сутки 903 беспилотника ВСУ и 8 авиабомб

В прошлый раз Сергей Собянин сообщал об уничтожении двух беспилотников, летевших на Москву. Специалисты работают на местах падения обломков.

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Матвей Константинов
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