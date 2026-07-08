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8 июля, 11:50

Уже шесть беспилотников уничтожено на подлёте к Москве

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Силы ПВО Минобороны России уничтожили два беспилотника, которые направлялись в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Таким образом, с ночи предотвращены атаки уже 6 БПЛА на город.

«Системой ПВО Минобороны уничтожены два беспилотника, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал Собянин.

Информация о возможных повреждениях и последствиях уточняется. Жителям стоит сохранять спокойствие и ориентироваться только на официальные сообщения.

Дрон сбит на подлёте к Москве: экстренные службы проверяют место падения обломков
Дрон сбит на подлёте к Москве: экстренные службы проверяют место падения обломков

Также сегодня атаке украинского БПЛА в Запорожской области подвергся рейсовый автобус с 11 пассажирами, следовавший из Краснодара в Мелитополь. По данным губернатора Евгения Балицкого, все находившиеся в салоне успели покинуть транспорт, пострадавших нет.

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Андрей Бражников
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