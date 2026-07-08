Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 июля, 07:43

Дрон сбит на подлёте к Москве: экстренные службы проверяют место падения обломков

Обложка © Минобороны России

Обложка © Минобороны России

Силы ПВО уничтожили беспилотник, который направлялся в сторону Москвы. Сспециалисты экстренных служб прибыли на место возможного падения обломков и начали проверку территории, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Уничтожен один БПЛА, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал Собянин.

Собянин сообщил об уничтожении ещё двух дронов на подлёте к Москве 7 июля
Собянин сообщил об уничтожении ещё двух дронов на подлёте к Москве 7 июля

Ранее российские расчёты уничтожили тяжёлые дроны Вооружённых сил Украины (ВСУ), которые направлялись вглубь территории нашей страны. Для перехвата вражеских БПЛА использовались FPV-дроны специального назначения из состава центра «Рубикон».

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • Сергей Собянин
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar