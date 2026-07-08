Дрон сбит на подлёте к Москве: экстренные службы проверяют место падения обломков

Силы ПВО уничтожили беспилотник, который направлялся в сторону Москвы. Сспециалисты экстренных служб прибыли на место возможного падения обломков и начали проверку территории, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Уничтожен один БПЛА, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал Собянин.

Ранее российские расчёты уничтожили тяжёлые дроны Вооружённых сил Украины (ВСУ), которые направлялись вглубь территории нашей страны. Для перехвата вражеских БПЛА использовались FPV-дроны специального назначения из состава центра «Рубикон».