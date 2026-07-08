Армия России уничтожила тяжёлые дроны ВСУ, направленные вглубь России

Российские расчёты уничтожили тяжёлые беспилотники Вооружённых сил Украины (ВСУ), которые, по данным Минобороны РФ, направлялись вглубь территории России. Для перехвата использовались FPV-дроны специального назначения из состава центра «Рубикон».

Как сообщили в российском военном ведомстве, операторы дронов-перехватчиков применили тактику воздушного тарана и поразили несколько украинских беспилотников большой дальности.

«Расчётами FPV-дронов-перехватчиков Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России «Рубикон» воздушными таранами были сбиты украинские БПЛА-«камикадзе» FP-2, а также многофункциональный БПЛА среднего класса «Чаклун-В», — уточнили в Минобороны.

В ведомстве добавили, что FP-2 относится к тяжёлым беспилотникам с боевой нагрузкой около 100 килограммов и дальностью полёта до 2 тысяч километров. Кадры уничтожения аппаратов были опубликованы российским военным ведомством.

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