Больше десяти взрывов за полчаса в Киеве, Кличко сообщил о пожарах после прилёта

В Киеве прогремело больше десяти взрывов за полчаса, после которых в городе зафиксировали возгорания в нескольких районах. О происшествии сообщили украинские СМИ, а мэр Киева Виталий Кличко рассказал о последствиях.

По словам Кличко, в Деснянском районе после попадания ракеты загорелись складские помещения. На местах работают экстренные службы. Также поражены здания в Святошинском районе украинской столицы.

Местные пишут, что прилёты произошли ещё до воздушной тревоги. Предварительно, под удар попала ТЭЦ-5 — после взрывов там начался пожар. Также сообщается о попаданиях по заводу «Визар», который используют для производства и хранения ракетного вооружения. Уничтожена одна из целей для хранения техники и боеприпасов, в том числе американских Abrams, пишет Mash.

В Киеве и ряде регионов Украины была объявлена воздушная тревога. Сирены звучали также в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях.

Ранее Life.ru писал о повреждении энергетического объекта в Полтавской области и промышленного предприятия в Одесской области после взрывов. Спасатели уточняли, что на одном из объектов возник пожар.