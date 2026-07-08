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Регион
7 июля, 22:17

На северо-востоке Украины фиксируются перебои со светом и водой

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stock Holm

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stock Holm

Жители Полтавской области на северо-востоке Украины столкнулись с перебоями в работе коммунальной инфраструктуры. В регионе сообщили об отключениях электроэнергии и ограничениях с подачей воды после повреждения объектов критической инфраструктуры.

В территориальной общине города Зенькова заявили, что электроснабжение было нарушено из-за повреждений энергетических объектов. Местных жителей предупредили о временной подаче воды по графику и призвали заранее сделать необходимые запасы.

До этого власти Полтавского района сообщили о повреждении одного из объектов энергетики, однако подробности случившегося не раскрывали. Информация о масштабах повреждений и сроках полного восстановления снабжения уточняется.

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Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Юния Ларсон
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