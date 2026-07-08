На северо-востоке Украины фиксируются перебои со светом и водой

Жители Полтавской области на северо-востоке Украины столкнулись с перебоями в работе коммунальной инфраструктуры. В регионе сообщили об отключениях электроэнергии и ограничениях с подачей воды после повреждения объектов критической инфраструктуры.

В территориальной общине города Зенькова заявили, что электроснабжение было нарушено из-за повреждений энергетических объектов. Местных жителей предупредили о временной подаче воды по графику и призвали заранее сделать необходимые запасы.

До этого власти Полтавского района сообщили о повреждении одного из объектов энергетики, однако подробности случившегося не раскрывали. Информация о масштабах повреждений и сроках полного восстановления снабжения уточняется.

Ранее мэр Ивано-Франковска предупредил об угрозе новых ударов по Украине. Он заявил, что западные регионы также не могут считаться защищёнными от возможных атак. По его словам, ситуация в Киеве показывает, что опасность сохраняется для всех крупных городов.