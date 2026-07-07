Мэр Ивано-Франковска опасается, что РФ усилит удары по западным регионам Украины

Чиновник также заявил, что сейчас ни один населённый пункт Украины не обладает полной безопасностью. На фоне подобных опасений он призвал укрепить систему ПВО в самом Ивано-Франковске.

6 июля Вооружённые силы России нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины. В Минобороны РФ рассказали о применении высокоточного оружия большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также беспилотников. Российские военные поразили цели в Черниговской, Полтавской, Днепропетровской, Черкасской и Киевской областях, а также в самом Киеве. Они вывели из строя промышленные предприятия «Киев-71», «Киев-1», «Киев-79» и ЧАО «Кузница на Рыбальском». Ракеты также поразили Киевскую ГЭС в Вышгороде.