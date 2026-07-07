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7 июля, 20:19

Мэр Ивано-Франковска опасается, что РФ усилит удары по западным регионам Украины

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В сентябре-октябре российские войска способны усилить удары по западным регионам Украины. Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцынкив озвучил такой прогноз, призвав усилить ПВО.

«То, что происходит в Киеве, может повториться в Ивано-Франковске», — приводит слова мэра издание «Страна.ua».

Чиновник также заявил, что сейчас ни один населённый пункт Украины не обладает полной безопасностью. На фоне подобных опасений он призвал укрепить систему ПВО в самом Ивано-Франковске.

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6 июля Вооружённые силы России нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины. В Минобороны РФ рассказали о применении высокоточного оружия большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также беспилотников. Российские военные поразили цели в Черниговской, Полтавской, Днепропетровской, Черкасской и Киевской областях, а также в самом Киеве. Они вывели из строя промышленные предприятия «Киев-71», «Киев-1», «Киев-79» и ЧАО «Кузница на Рыбальском». Ракеты также поразили Киевскую ГЭС в Вышгороде.

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Лия Мурадьян
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