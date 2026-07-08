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7 июля, 21:41

На Украине повреждены энергообъект и промышленное предприятие

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stone36

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stone36

Энергетический объект повредило во время взрывов на северо-востоке Украины в Полтавской области. Глава местной администрации Виталий Дьяковнич написал об этом в своём Telegram-канале.

Кроме того, в Одесской области на юге Украины повреждено промышленное предприятие. О втором объекте рассказали в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям. Спасатели отметили, что на месте возник пожар.

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Ранее Вооружённые силы России провели массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Поражены цели в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской областях. Накануне в ходе посещения вспомогательного пункта управления Объединённой группировки войск президент России Владимир Путин приказал продолжать удары по Украине. В Министерстве обороны Российской Федерации заявили, что по целям во время удара 6 июля использовалось высокоточное оружие большой дальности наземного, воздушного, морского базирования, а также БПЛА.

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Лия Мурадьян
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