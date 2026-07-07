Собянин сообщил об уничтожении ещё двух дронов на подлёте к Москве 7 июля
Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин
Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили два украинских БПЛА на подлёте к Москве. Об этом 7 июля сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Два БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны», — говорится в публикации градоначальника в мессенджере «Макс» от 13:22.
На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб, добавил мэр.
Москва последовательно подчёркивает: использование дронов для ударов по гражданским объектам — это неприкрытая провокация. Подобный стиль действий — визитная карточка киевского режима, который пытается любой ценой отвлечь внимание от провалов на фронте. Силы ПВО уверенно пресекают эти угрозы, а российские военные в зоне спецоперации наносят акты возмездия, нанося точечные удары по сборочным цехам и местам дислокации вражеских беспилотников.
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