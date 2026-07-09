Пожар после атаки БПЛА на Ставрополье перекинулся на резервуары с горючим

Пожар на промышленном предприятии в хуторе Вязники Ставропольского края, возникший после атаки беспилотников, усилился. Огонь распространился на резервуары с горючими материалами, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

По его словам, к месту происшествия направлены дополнительные пожарно-спасательные подразделения. Из-за ухудшения обстановки власти приняли решение эвакуировать жителей ближайшей улицы в безопасное место. Для них развернули пункты временного размещения.

Глава региона отметил, что находится на постоянной связи с руководителем округа Игорем Серовым и получает оперативную информацию о ситуации. При необходимости жителям окажут всю необходимую помощь.

Ранее Владимиров сообщал, что возгорание на территории промышленного объекта в хуторе Вязники произошло в результате атаки БПЛА. По предварительным данным, пострадавших нет.