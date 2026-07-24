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Регион
24 июля, 09:55

Шесть человек погибли и ещё 26 пострадали при ударе ВСУ по предприятию в Кирове

Реанимобиль. Обложка © Life.ru

Реанимобиль. Обложка © Life.ru

Шесть человек погибли в результате ракетного удара по предприятию в Кирове. Ещё 26 человек получили ранения, сообщил губернатор Кировской области Александр Соколов.

«К настоящему времени пожар потушен. Устраняются последствия восстановлено водоснабжение и подача электричества. Проводится обследование близлежащих жилых домов, после чего примем решение об оказании помощи», — написал глава региона в телеграм-канале.

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Напомним, предприятие в Кирове было атаковано предприятие, в результате пострадали люди. Власти не раскрывают информацию об объекте и характере повреждений, а также напомнили о запрете публикации данных о последствиях удара.

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Дарья Денисова
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