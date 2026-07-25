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Регион
25 июля, 08:00

Признанный мёртвым сотрудник атакованного ракетами завода в Кирове оказался жив

Обложка © МЧС России

Обложка © МЧС России

Работник кировского предприятия, которого считали пропавшим под завалами после ракетного удара, оказался жив. Об этом сообщил губернатор Кировской области Александр Соколов.

Ранее власти заявляли о шести погибших и 26 пострадавших. После уточнения информации число жертв атаки снизили до пяти.

«Слава Богу, погибших на месте не 6, а 5 человек. Один из работников предприятия, числящийся пропавшим под завалами, не выходивший на связь, жив», — рассказал глава региона.

Следственные органы продолжают устанавливать обстоятельства ракетного удара, нанесённого 24 июля. Информация об атакованном объекте и характере повреждений официально не раскрывается. Соколов поручил усилить антитеррористическую защищённость предприятий и принять дополнительные меры для безопасности жителей региона. Решения были приняты на оперативном совещании с участием силовых структур и представителей Минобороны.

Пятерых погибших сотрудников губернатор назвал героями трудового фронта. Их представили к государственным наградам.

В Госдуме назвали бандитизмом и терроризмом атаку ВСУ на завод в Кирове
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Напомним, днём ранее ВСУ атаковали ракетами одно из предприятий города Киров. Последствия оказались трагические — погибли люди.. Власти напомнили о запрете публикации данных о последствиях удара.

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Андрей Бражников
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