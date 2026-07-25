ВСУ ударили по турбазам под Мелитополем: 6 взрослых и 2 ребёнка убиты, 14 ранены

Минувшей ночью удару ВСУчподверглись туристические базы в посёлке городского типа Кирилловка Мелитопольского городского округа. Об этом сообщил в своём телеграм-канале губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

«Есть погибшие — восемь человек, из них двое детей», — написал он.

Согласно информации Балицкого, на настоящее время число пострадавших составляет 14 человек, включая трёх несовершеннолетних.

Помимо этого, губернатор проинформировал, что в настоящий момент на месте инцидента не прекращаются активные фазы спасательной операции. К месту происшествия уже стянуты все необходимые оперативные службы, задействованные в ликвидации последствий.

Глава региона добавил, что держит руку на пульсе ситуации и поддерживает непрерывный канал связи с профильными ведомствами и координаторами работ на площадке. Он заявил, что удар был нанесён осознанно по мирным жителям.

«Вопиющее преступление, которое свойственно только украинскому режиму», — написал чиновник. По его словам, противник не в состоянии противостоять равным и потому устраивает охоту на женщин и детей.

Балицкий выразил соболезнования семьям погибших и пообещал, что всем пострадавшим и близким жертв окажут любую возможную помощь.

До этого в селе Вознесенка того же округа украинский беспилотник ударил по частному дому. Тогда погибла 78-летняя женщина, ещё трое членов её семьи получили ранения. Всем пострадавшим оказали медицинскую помощь.