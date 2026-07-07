Дрон ударил по торговой базе в Мелитополе: погиб человек, есть раненые

Украинский беспилотник атаковал торговую базу в Мелитополе Запорожской области. В результате удара погиб 38-летний мужчина, ещё четыре человека получили ранения. О последствиях атаки сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. По его словам, пострадавшим уже оказывают медицинскую помощь.

«Погиб мужчина 1987 года рождения. Также 4 человека пострадали, им оказывается вся необходимая медицинская помощь», — написал глава региона.

Экстренные службы работают на месте происшествия, специалисты оценивают ущерб и устраняют последствия удара.

Ранее стало известно, что повторная атака ВСУ на Белгородскую область унесла жизнь мирного жителя. Человек погиб в селе Беловское Белгородского округа после первого ракетного удара.