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Регион
7 июля, 12:57

Дрон ударил по торговой базе в Мелитополе: погиб человек, есть раненые

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Украинский беспилотник атаковал торговую базу в Мелитополе Запорожской области. В результате удара погиб 38-летний мужчина, ещё четыре человека получили ранения. О последствиях атаки сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. По его словам, пострадавшим уже оказывают медицинскую помощь.

«Погиб мужчина 1987 года рождения. Также 4 человека пострадали, им оказывается вся необходимая медицинская помощь», — написал глава региона.

Экстренные службы работают на месте происшествия, специалисты оценивают ущерб и устраняют последствия удара.

Один человек погиб и 5 ранены при атаке дронов ВСУ на ЛНР
Один человек погиб и 5 ранены при атаке дронов ВСУ на ЛНР

Ранее стало известно, что повторная атака ВСУ на Белгородскую область унесла жизнь мирного жителя. Человек погиб в селе Беловское Белгородского округа после первого ракетного удара.

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Андрей Бражников
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