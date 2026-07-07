Один человек погиб и 5 ранены при атаке дронов ВСУ на ЛНР

По его словам, пострадали 60-летний мужчина и две женщины 50 и 52 лет. Всем раненым оказывают медицинскую помощь. А в Новоайдарском округе дрон ударил по автомобилю «Газель»: 62-летний мужчина получил ранения, его 35-летний сын погиб. Кроме того, беспилотники атаковали машины в Старобельском округе, Северодонецке и Краснодонском округе, а в Первомайске был повреждён бульдозер.