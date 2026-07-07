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7 июля, 11:13

Один человек погиб и 5 ранены при атаке дронов ВСУ на ЛНР

Работа ПВО. Обложка © Telegram / Минобороны России

Работа ПВО. Обложка © Telegram / Минобороны России

Украинский беспилотник атаковал автомобиль городской коммунальной службы в Лисичанске Луганской Народной Республики. В результате удара ранены трое работников предприятия, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

По его словам, пострадали 60-летний мужчина и две женщины 50 и 52 лет. Всем раненым оказывают медицинскую помощь. А в Новоайдарском округе дрон ударил по автомобилю «Газель»: 62-летний мужчина получил ранения, его 35-летний сын погиб. Кроме того, беспилотники атаковали машины в Старобельском округе, Северодонецке и Краснодонском округе, а в Первомайске был повреждён бульдозер.

«В Старобельском муниципальном округе украинский БПЛА ударил по легковой машине. Ранен 43-летний водитель», — пишет Пасечник.

В Кременной и селе Лиман дроны ударили по частным домам, обошлось без пострадавших. Сотрудники экстренных служб ликвидируют последствия атак. Всем раненым оказывается необходимая медицинская помощь.

Мужчина и женщина пострадали при обстреле курского посёлка Юбилейный
Мужчина и женщина пострадали при обстреле курского посёлка Юбилейный

А ночью была отражена масштабная атака 452 украинских дронов ВСУ на 17 регионов России. Более 430 беспилотников направлялись в сторону Московского региона. Налёт на столицу стал самым массированным за два года.

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Андрей Бражников
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