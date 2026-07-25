Балицкий назвал охотой на гражданских смертельный удар ВСУ по турбазам Запорожья

Украинские военные осознанно нанесли удар по мирным людям на туристической базе в Запорожской области. Об этом заявил губернатор региона Евгений Балицкий.

«Противник видел и понимал, по кому он направляет удар, целенаправленно бил по мирным жителям. Вопиющее преступление, которое свойственно только украинскому режиму. К сожалению, для них это война, где они не в состоянии выходить к равным и поэтому устраивают охоту на мирных жителей, женщин, детей», — написал Балицкий.

Напомним, ночью 25 июля 2026 года под удар попала курортная зона в Кирилловке. Атака унесла жизни восьми человек — среди них были дети, ещё 14 отдыхающих пострадали. В результате также пострадали объекты гражданской инфраструктуры. Российский Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту теракта после ночного удара украинских дронов по местам отдыха в Запорожской области.