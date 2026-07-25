Прокурор Мелитополя выехал на место атаки ВСУ в Кирилловке

Прокурор города Мелитополя выехал на место ночной атаки БПЛА в посёлке Кирилловка. Об этом сообщили в прокуратуре Запорожской области.

Удар был нанесён по базам отдыха. В результате погибли и пострадали мирные жители. Прокуратура взяла на контроль соблюдение прав пострадавших. Им оказывают всестороннюю помощь. Прокурор Мелитополя лично координирует работу всех служб на месте.

Ведомства взаимодействуют друг с другом. Это нужно для оперативного оказания медицинской и другой помощи пострадавшим.

Напомним, удар пришёлся по курортной зоне Кирилловки в ночь на 25 июля. В результате ночной атаки украинских дронов на запорожские базы отдыха погибли восемь человек — в том числе дети. Ранения получили 14 туристов, пострадала гражданская инфраструктура. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте.