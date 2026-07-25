Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 июля, 10:36

МИД готовит досье из-за убийства 8 человек на турбазах в Запорожье при ударе ВСУ

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Российский МИД подготовит доказательства ударов украинских войск по туристическим базам в Кирилловке в Запорожской области и направит эти материалы на международные площадки. Об этом ТАСС рассказал посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.

Он подчеркнул, что атака была нацелена именно на места отдыха, и это, по его мнению, не вызывает сомнений. Дипломат добавил, что его ведомство тщательно собирает все данные, которые впоследствии направят российским дипломатам за границей.

«Об этом теракте должно быть известно всей международной общественности», — заключил он.

Мирошник возложил на Драпатого вину за убийство 8 человек на турбазах Запорожья
Мирошник возложил на Драпатого вину за убийство 8 человек на турбазах Запорожья

По предварительным данным, удар пришёлся по курортной зоне Кирилловки в ночь на 25 июля 2026 года. Погибли восемь человек, среди них дети, ранены 14 туристов. Также повреждена гражданская инфраструктура. Следственный комитет России открыл уголовное дело о теракте из-за ночной атаки украинских беспилотников на базы отдыха в Запорожской области.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Вероника Бакумченко
  • Новости
  • теракты
  • Украина
  • ВСУ
  • МИД РФ
  • Терроризм
  • Происшествия
  • Запорожская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar