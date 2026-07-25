МИД готовит досье из-за убийства 8 человек на турбазах в Запорожье при ударе ВСУ

Российский МИД подготовит доказательства ударов украинских войск по туристическим базам в Кирилловке в Запорожской области и направит эти материалы на международные площадки. Об этом ТАСС рассказал посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.

Он подчеркнул, что атака была нацелена именно на места отдыха, и это, по его мнению, не вызывает сомнений. Дипломат добавил, что его ведомство тщательно собирает все данные, которые впоследствии направят российским дипломатам за границей.

«Об этом теракте должно быть известно всей международной общественности», — заключил он.