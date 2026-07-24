«Стражи неба»: Как резервистов ЛенВО превращают в охотников на дроны

На полигоне Ленинградского военного округа готовят резервистов для мобильных огневых групп. Их главная задача — уничтожать вражеские беспилотники. В распоряжении бойцов — пулемётные установки и автомобили высокой проходимости с комплексами разведки и наблюдения, передаёт телеканал «Санкт-Петербург».

На полигоне Ленинградского военного округа готовят резервистов для мобильных огневых групп. Видео © телеканал «Санкт-Петербург»

Инструкторы, прибывшие из зоны СВО, учат сбивать БПЛА сначала из стрелкового оружия с тепловизионными прицелами, затем будут подключать средства РЭБ. Программа сжата по срокам, но концентрация боевого опыта, утверждают командиры, сохраняется.

Резервисты — из разных регионов округа. Помимо огневой подготовки, большое внимание уделяют тактической медицине: наложению жгута, эвакуации и взаимодействию.

«Не критикуем, а обсуждаем», — говорят сами бойцы.

Впереди — дневные и ночные стрельбы в условиях, максимально приближённых к боевым.

А ранее Life.ru сообщал, что в Ленобласти увеличены выплаты бойцам мобильных огневых групп для отражения БПЛА. Деньги смогут получить те, кто заключит контракт через региональный военкомат для прохождения службы в составе резервистов.