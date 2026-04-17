Резервистов с боевым опытом привлекут к защите неба в Ленобласти

Власти Ленинградской области усиливают защиту региона от атак беспилотников. Как сообщил губернатор Александр Дрозденко, для прикрытия объектов критической инфраструктуры создаются дополнительные мобильные огневые группы.

К этой работе привлекут резервистов с боевым опытом, в том числе ветеранов СВО и отставных военных. Им предложат трёхлетние контракты с Минобороны. Одновременно с этим их трудоустроят на стратегически важные предприятия, которые они и будут защищать. Также регион окажет поддержку местным силам ВВС и ПВО.

«Я хотел бы обратиться к жителям Ленобласти, прежде всего к ветеранам — участникам СВО, ребятам имеющим боевой опыт, отставникам, прошедшим службу в рядах Советской и Российской Армии: мы через Ленинградский областной военкомат будем предлагать заключить трёхлетний контракт по схеме резервистов для участия в формировании мобильных огневых групп и защите ленинградского неба», — написал Дрозденко в Telegram-канале.

Для получения дополнительной информации и решения вопросов о порядке заключения контракта можно обратиться в военный комиссариат Ленобласти по телефонам: 8 (812) 764-76-10

8 (931) 235-39-94

Несколько дней назад Дрозденко, выступая на ежегодном отчёте перед депутатами Законодательного собрания, заявил, что Ленобласть стала «прифронтовым регионом». Он добавил, что по итогам первого квартала 2026 года в небе над областью было сбито 243 вражеских БПЛА.