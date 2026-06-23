В Ленобласти увеличены выплаты бойцам мобильных огневых групп для отражения БПЛА

В Ленинградской области вводится единовременная выплата в размере 250 тысяч рублей для бойцов мобильных огневых групп. Деньги смогут получить те, кто заключит контракт через региональный военкомат для прохождения службы в составе резервистов. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко.

По его словам, решение связано с усилением мер поддержки военнослужащих МОГ. Главной задачей таких подразделений он назвал защиту неба над регионом, объектов критической инфраструктуры и безопасность жителей при возможных воздушных угрозах.

Помимо разовой выплаты, военнослужащим предусмотрено ежемесячное денежное довольствие — от 200 тысяч рублей. Также установлены премии: по 100 тысяч рублей за каждый сбитый беспилотник противника. Дополнительно действует страхование жизни и здоровья на сумму до 2 миллионов рублей.

В Telegram-канале губернатора также опубликовано видео, где показаны будни бойцов мобильных огневых групп под музыкальное сопровождение.

Ранее военный юрист рассказал о распространённых проблемах в оформлении документов, из-за которых участники СВО могут не получить положенные им выплаты. Государство направляет значительные средства на поддержку военнослужащих, однако на практике между принятием решения о выплате и зачислением денег часто возникает бюрократическая цепочка, где и происходят сбои.