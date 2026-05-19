Военный юрист назвал главные ошибки в документах, из-за которых участники СВО теряют выплаты

Государство тратит огромные деньги на поддержку военнослужащих, но между бюджетом страны и банковской картой раненого бойца слишком часто встаёт глухая стена военной бюрократии. Военный юрист, основатель Профсоюза «1000 лучших юристов России» Сергей Мамонтов рассказал Life.ru, как не остаться без положенного.

Многие люди искренне верят: выплаты за ранение приходят автоматически. Случилось несчастье, и деньги тут же падают на карту. Реальность куда прозаичнее: 70–80% отказов связаны с банальными ошибками в документах или даже умышленным саботажем на местах. Сергей Мамонтов Военный юрист, основатель Профсоюза «1000 лучших юристов России»

По Федеральному закону 1998 года №52 за тяжёлое ранение, травму или контузию бойцу положено почти 368 тысяч рублей, за легкое увечье — чуть более 92 тысяч. По Указу Президента 2022 года №98 (это президентская выплата) действует другая схема: базово за любое ранение 100 тысяч рублей, плюс доплаты: 900 тысяч за лёгкое и почти 3 миллиона за тяжёлое увечье.

Пока боец лежит в госпитале, ему полностью сохраняют оклад по должности и званию. Но есть нюанс: «боевые» в этот период не платят. А самая опасная ловушка — так называемые «пустые периоды», когда человек уже не в госпитале, но ещё не оформил отпуск по болезни. И тут уже проблема не только в деньгах, ситуацию могут расценить как самовольное оставление части.

«В региональных надбавках тем временем царит хаос. Федеральные деньги от Минобороны доходят, а вот губернаторские выплаты часто зависают. Мы регулярно фиксируем такие проблемы — например, в Уссурийске контрактники бьются за положенные надбавки неделями и даже месяцами», — отмечает эксперт.

По словам специалиста, одна из самых распространённых проблем — «справка 100». Медики заполняют её прямо с поля боя, часто наспех и упуская ключевую фразу: «при исполнении обязанностей военной службы». Но если её нет, система может не признать ранение фактом для выплаты.

Другая головная боль — «справка 98» для президентских выплат. Командиры вполне справедливо отправляют бойцов за ней в госпиталь, а госпиталь отказывает. Хотя по закону именно госпиталь обязан её выдать. Ещё один частый случай: врачи на военно‑врачебной комиссии описывают ранение настолько формально, что по бумагам выходит, будто выплаты не положены. Например, «травматическая невропатия» даёт право на компенсацию, а просто «невропатия» — уже нет. Всего одно слово, и вот уже вы остались без трёх миллионов рублей.

Особняком стоят схемы с инвалидностью. Нередко бойца увольняют по состоянию здоровья, исключают из списков части, а уже после он получает группу инвалидности. В таком случае, по Указу Президента 2022 года №98, ему обязаны доплатить миллион рублей. Но бывшая часть отказывает в выплате, ссылаясь на отсутствие связи с военной службой. А ведь закон даёт целый год после увольнения, чтобы установить эту связь — через воинскую часть, военкомат или фонд «Защитники Отечества».

Как же получить положенные выплаты?

Прежде всего объективно оцените ситуацию, потому что у выплат очень много нюансов, которые зависят от формулировок и выданных справок. Нередко бойцы либо переоценивают тяжесть травмы (и рассчитывают на выплаты за тяжёлое ранение, хотя ущерб здоровью незначителен), либо, наоборот, недооценивают свои права и верят, что «уже всё получили». В таком случае лучше проконсультироваться с военным юристом и не бояться судиться: при грамотно подготовленном пакете документов суд встаёт на сторону военнослужащего.

