ФССП не сможет взыскать долги с ряда компенсаций для участников СВО

С 6 мая в России вступили в силу изменения, которые запрещают списывать долги с ряда компенсационных выплат, предназначенных раненым участникам спецоперации. Речь идёт о средствах, которые выплачиваются на восстановление после травм и реабилитацию.

В перечень защищённых выплат включены компенсации за самостоятельно приобретённые протезы, технические средства реабилитации и протезно-ортопедические изделия, если они оплачены за собственный счёт. Также под запрет взыскания попали компенсации транспортных расходов, связанных с поездками к организациям, где оформляются или предоставляются средства реабилитации.

Ранее во Владимирской области семья погибшего участника СВО получила компенсацию после вмешательства прокуратуры. Мужчина из Мурома отправился на спецоперацию, где получил ранение. После лечения он вернулся домой. В том же году у него диагностировали болезнь, не связанную с травмой. Несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось. Семья обратилась за выплатами, но получила отказ, суд встал на сторону близких и присудил им компенсацию в три миллиона рублей.