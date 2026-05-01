7 новых законов мая: выплаты, льготы бойцам СВО, автошколы и реестры Центробанка

Обложка © ChatGPT / Life.ru

В России с мая вступили в силу сразу несколько социальных законов, касающихся семей с детьми, участников СВО и сферы образования. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Главное изменение — расширение поддержки многодетных семей. Теперь они сохранят ежемесячное пособие даже при небольшом росте доходов — если превышение прожиточного минимума не более 10%. Мера будет действовать автоматически с 2026 года и затронет более 231 тысячи человек.

Для участников СВО и их семей введён комплекс льгот. Родственникам раненых сотрудников Росгвардии оплатят проезд к месту лечения и обратно. Вдовы и вдовцы погибших, не вступившие в новый брак, получили квоты на бесплатное обучение в вузах. Также усилена защита доходов инвалидов и ветеранов — теперь нельзя взыскивать компенсации за реабилитацию, протезы, проезд и даже содержание собак-поводырей.

Отдельный блок касается экономики и социальной сферы. Вводится полный государственный контроль за финансированием отечественных анимационных фильмов для детей и подростков — от производства до проката. Кроме того, повышаются требования к автошколам: появится система оценки их эффективности, что должно снизить аварийность. Центробанк получит новые полномочия по проверке данных граждан через государственные реестры.

Наша жизнь изменится с 1 мая 2026: пенсии больше, пособия уточнили, комиссия за переводы, долги спишут
Наша жизнь изменится с 1 мая 2026: пенсии больше, пособия уточнили, комиссия за переводы, долги спишут

А с 1 августа работающие пенсионеры получат перерасчёт пенсий в 2027 году. Депутат Госдумы Алексей Говырин сообщил, что выплаты пересчитают автоматически. Основание — страховые взносы работодателя. Заявления подавать не нужно.

