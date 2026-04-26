25 апреля, 23:49

В Госдуме рассказали, кому и на сколько пересчитают пенсии в 2027 году

Депутат Говырин: Работающим пенсионерам пересчитают выплаты в 2027 году

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Работающие пенсионеры получат перерасчёт пенсий в 2027 году. Депутат Госдумы Алексей Говырин сообщил, что с 1 августа выплаты пересчитают автоматически. Основание — страховые взносы работодателя. Заявления подавать не нужно.

«Для работающих пенсионеров в 2027 году сохраняется ещё один канал роста выплат. После возобновления индексации с 1 января 2025 года на них снова распространяется общий порядок повышения страховых пенсий»,приводит комментарий депутата РИА «Новости».

Говырин добавил, что ежегодно с 1 августа проходит беззаявительный перерасчёт по страховым взносам. Работодатель перечисляет эти взносы за пенсионера. Депутат уточнил, что такой августовский перерасчёт ограничен тремя пенсионными коэффициентами.

Индексация пенсий в 2027 году: готовимся к двойному повышению и что говорят в Госдуме

Согласно исследованиям, 82% россиян не не откладывают пенсионные сбережения. 55% опрошенных заявили, что участие работодателя могло бы заставить их начать копить. Только 16% целенаправленно откладывают на старость. Ещё 42% планируют начать в будущем. 40% признались — не делают этого сейчас и вряд ли начнут никогда.

BannerImage
Лия Мурадьян
