В Госдуме рассказали, кому и на сколько пересчитают пенсии в 2027 году

Работающие пенсионеры получат перерасчёт пенсий в 2027 году. Депутат Госдумы Алексей Говырин сообщил, что с 1 августа выплаты пересчитают автоматически. Основание — страховые взносы работодателя. Заявления подавать не нужно.

«Для работающих пенсионеров в 2027 году сохраняется ещё один канал роста выплат. После возобновления индексации с 1 января 2025 года на них снова распространяется общий порядок повышения страховых пенсий», — приводит комментарий депутата РИА «Новости».

Говырин добавил, что ежегодно с 1 августа проходит беззаявительный перерасчёт по страховым взносам. Работодатель перечисляет эти взносы за пенсионера. Депутат уточнил, что такой августовский перерасчёт ограничен тремя пенсионными коэффициентами.

