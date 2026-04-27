Семье павшего бойца СВО отказали в выплатах из-за причины смерти, вмешалась прокуратура

Во Владимирской области семья погибшего участника СВО получила компенсацию после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщает региональное управление ведомства.

Мужчина из Мурома ушёл на спецоперацию, там получил ранение и лечился уже дома. В том же году у него обнаружили болезнь, не связанную с ранением, и спасти его не смогли. Ни сам боец, ни его родственники выплату за ранение не получили. В деньгах отказали, сославшись на то, что категория травмы якобы не подходит.

По закону же, который действовал в момент ранения, выплату должны были дать независимо от категории повреждения. Прокуратура обратила внимание на эту ситуацию. Суд встал на сторону семьи и обязал выплатить им три миллиона рублей. Ведомство следит за тем, чтобы решение исполнили.

«Учитывая все обстоятельства дела, данное прокурором заключение, Муромским городским судом вынесено решение об удовлетворении исковых требований близких родственников участника СВО в полном объёме и взыскании с Минобороны РФ в их пользу 3 млн рублей», — говорится в сообщении.

Раньше суд в Астраханской области обязал отца вернуть выплату, которую он получил после гибели сына — участника СВО. Военнослужащий погиб в марте 2024 года. После его смерти деньги перечислили обоим родителям. Но мать погибшего пошла в суд и оспорила право бывшего мужа на эти выплаты. Женщина объяснила, что отец не участвовал в воспитании сына с 1987 года — с тех пор, как они расстались.