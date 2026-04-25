25 апреля, 08:52

Путин подписал закон о неприкосновенности выплат инвалидам и ветеранам

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий перечень доходов инвалидов и ветеранов, на которые нельзя обращать взыскание по исполнительным документам. Об этом свидетельствует информация с портала официального опубликования правовых актов.

Под защиту попали компенсации за технические средства реабилитации, протезы, проезд к месту их получения, содержание собак-проводников и проезд с ними.

Защищёнными признаны компенсации за самостоятельно приобретённые инвалидами до 1 января 2025 года средства реабилитации, а также за купленные ветеранами до этой даты протезы (кроме зубных). Также под защиту попадают расходы на проезд к месту получения этих средств и обратно, средства на содержание собак-проводников и проезд с ними.

Кроме того, закон вводит обязанность для работодателей указывать в расчётных документах взысканную сумму, а за нарушение им придётся нести ответственность.

«Общество оздоравливается»: В Госдуме похвалили мужчин за готовность сидеть в декрете
«Общество оздоравливается»: В Госдуме похвалили мужчин за готовность сидеть в декрете

Ранее Life.ru рассказывал, что за всё время существования Госдумы в России было принято более 12 тысяч федеральных законов. По словам спикера ГД Вячеслава Володина, депутаты всегда в первую очередь руководствуются здравым смыслом, ощущая ответственность перед народом.

Владимир Озеров
