Володин: За восемь созывов Госдумы приняли более 12 тыс. федеральных законов

За все годы существования Госдумы России парламента было принято свыше 12 тысяч федеральных законов. Об говорится в статье о развитии российского парламентаризма, написанной председателем ГД РФ Вячеславом Володиным.

«За 33 года существования восьми созывов Государственной думы принято более 12 тысяч федеральных законов. В их числе — Гражданский, Трудовой, Семейный, Налоговый, Уголовный, Земельный, Жилищный кодексы Российской Федерации», — сказано в материале, который публикует RG.ru.

Володин подчеркнул, что каждый из этих документов рождался в спорах, через компромиссы и поиск баланса интересов. Но в итоге, добавил он, решающими всегда становились здравый смысл и общая ответственность слуг народа перед страной и гражданами.

В День местного самоуправления президент РФ Владимир Путин напомнил, что осенью россиянам предстоит избрать новый состав Государственной думы, причём в голосовании впервые поучаствуют жители четырёх новых регионов. Глава государства отметил, что кампания пройдёт в непростой обстановке, но победу на ней одержат патриоты и люди конкретных дел.

Юрий Лысенко
