Прокуратура добилась выплаты 3 млн рублей семье бойца СВО, которую отфутболили чиновники

Раньше суд в Астраханской области обязал отца вернуть выплату, которую он получил после гибели сына — участника СВО. Военнослужащий погиб в марте 2024 года. После его смерти деньги перечислили обоим родителям. Но мать погибшего пошла в суд и оспорила право бывшего мужа на эти выплаты. Женщина объяснила, что отец не участвовал в воспитании сына с 1987 года — с тех пор, как они расстались.