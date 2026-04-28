Прокуратура добилась выплаты 3 млн рублей семье бойца СВО, которую отфутболили чиновники
© ТАСС / Алексей Коновалов
Прокуратура Ставропольского края сообщила о случае, когда чиновники отказались принять документы у родителей погибшего в зоне СВО бойца для получения выплат. Причиной отказа названо отсутствие необходимых документов.
В результате прокурорской проверки было установлено, что ранее вынесенный отказ в выплатах родственникам военнослужащего являлся необоснованным. Надзорный орган установил, что уполномоченное ведомство имело законное право самостоятельно запрашивать необходимую документацию для осуществления положенных выплат.
Впоследствии, по итогам проведённого разбирательства, семье погибшего военнослужащего было выплачено три миллиона рублей.
Раньше суд в Астраханской области обязал отца вернуть выплату, которую он получил после гибели сына — участника СВО. Военнослужащий погиб в марте 2024 года. После его смерти деньги перечислили обоим родителям. Но мать погибшего пошла в суд и оспорила право бывшего мужа на эти выплаты. Женщина объяснила, что отец не участвовал в воспитании сына с 1987 года — с тех пор, как они расстались.
