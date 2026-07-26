В течение дня над регионами РФ сбили 32 украинских БПЛА

Средства противовоздушной обороны России в течение дня вели интенсивную работу по отражению налётов с украинской стороны. С 8 утра до 8 вечера дежурные расчёты зафиксировали и ликвидировали несколько десятков воздушных целей.

В сводке Министерства обороны говорится, что перехвату подверглись 32 беспилотных аппарата самолётного типа. Дроны были обнаружены над Белгородской, Брянской и Курской областями, а также над территорией Крымского полуострова. Часть целей была поражена над акваторией Чёрного моря.

Ранее сообщалось, что в ночь с 25 на 26 июля российские силы ПВО уничтожили 133 украинских беспилотника самолётного типа, отражая атаку с 20:00 до 08:00 по московскому времени. Дроны были сбиты над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и акваторией Чёрного моря. Налёт затронул 11 регионов России, но все цели были успешно перехвачены.