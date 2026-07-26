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26 июля, 05:20

Ночной налёт на 11 регионов России закончился уничтожением 133 украинских дронов

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Российские силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 133 украинских беспилотника самолётного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Воздушную атаку отражали с 20:00 25 июля до 08:00 26 июля по московскому времени. Дроны сбили над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской и Смоленской областями. Также цели ликвидировали в Московском регионе, Краснодарском крае и Республике Крым. Часть аппаратов перехватили над акваторией Чёрного моря.

Обломки украинского дрона повредили дом под Новороссийском
Обломки украинского дрона повредили дом под Новороссийском

В Грайворонском округе Белгородской области в результате удара FPV-дрона погиб человек. Также дрон ВСУ атаковал ЗАГС в Белгороде во время свадебной церемонии. В результате удара пострадали жених и один из гостей, а у невесты загорелось свадебное платье.

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Андрей Бражников
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