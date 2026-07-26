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25 июля, 21:33

Обломки украинского дрона повредили дом под Новороссийском

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Фрагменты украинского беспилотника упали на крышу и стены частного дома в станице Раевской под Новороссийском, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. Из-за удара возник пожар, который спасателям удалось оперативно ликвидировать, пострадавших нет.

«Обломки беспилотников упали в станице Раевской под Новороссийском», – уточнили в оперштабе.

Отмечается, что повреждена кровля, а работы по устранению последствий продолжаются.

«Пожар локализован, угрозы жизни и здоровью местных жителей нет», – добавили в ведомстве.

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Ранее Life.ru писал, что FPV-дрон ВСУ убил мирного жителя в Грайворонском округе Белгородской области. Мужчина получил смертельные ранения, а представители региона выразили соболезнования родным и близким. Специалисты продолжают устанавливать все обстоятельства происшествия.

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Юния Ларсон
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