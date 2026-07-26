Более 1 тыс. дронов-самолётов и 8 авиабомб ВСУ стали добычей российской ПВО

Российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки уничтожили 1060 украинских беспилотников самолётного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Средствами ПВО сбиты 8 управляемых авиационных бомб и 1 060 БПЛА самолётного типа», — говорится в сводке ведомства от 26 июля.

Также российские силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 133 украинских беспилотника самолётного типа. Часть аппаратов перехватили над акваторией Чёрного моря, в Московском регионе, Краснодарском крае и Республике Крым.