Более 1 тыс. дронов-самолётов и 8 авиабомб ВСУ стали добычей российской ПВО
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Российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки уничтожили 1060 украинских беспилотников самолётного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Средствами ПВО сбиты 8 управляемых авиационных бомб и 1 060 БПЛА самолётного типа», — говорится в сводке ведомства от 26 июля.
Также российские силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 133 украинских беспилотника самолётного типа. Часть аппаратов перехватили над акваторией Чёрного моря, в Московском регионе, Краснодарском крае и Республике Крым.
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