Смертоносный «русский квартет» устроил апокалипсис Украине: он достал цели в 146 районах

Российские войска за сутки поразили центры военной логистики, цеха по выпуску дальнобойных беспилотников и места их хранения. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В операции участвовал «русский квартет»: оперативно-тактическая авиация, ракетные войска, артиллерия и расчёты ударных БПЛА. Под огонь также попали объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, которые использовались в интересах украинской армии. Кроме того, российские силы атаковали пункты временного размещения подразделений ВСУ и иностранных наёмников.

«Нанесено поражение логистическим центрам, цехам производства БПЛА большой дальности и местам их хранения, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских ВС и иностранных наёмников в 146 районах», — сказано в сводке 26 июля.

Этой ночью Киев и ряд областей Украины подверглись серии мощных ударов ВС РФ с применением баллистических ракет С-400 и «Искандеров». Среди мишеней — завод радиоэлектроники «Меридиан» им. С. П. Королёва, выпускающий компоненты для систем наведения ракет «Нептун».