Военные грузы и горючее под ударом: что поразили российские войска в Киеве этой ночью

Российские войска ночью нанесли групповой удар по объектам военно-промышленного комплекса и логистики Украины. О целях сообщили в Минобороны РФ.

Для атаки применялось высокоточное оружие воздушного и наземного базирования. Целями ударов в Киеве стали предприятия, связанные с выпуском беспилотников различного назначения. На этих площадках собирали и хранили летательные аппараты, а также производили комплектующие для них.

Ещё один удар пришёлся по инфраструктуре порта «Черноморск» в Одесской области. По данным оборонного ведомства, поражённые объекты использовались для доставки и размещения грузов военного назначения. Там также находились запасы горюче-смазочных материалов.

Ранее сообщалось, что этой ночью Киев и ряд областей Украины подверглись серии мощных ударов с применением баллистических ракет С-400 и «Искандеров». Среди целей назывался завод радиоэлектроники «Меридиан» им. С. П. Королёва, выпускающий компоненты для систем наведения ракет «Нептун».