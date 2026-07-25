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25 июля, 18:08

За сутки ВС РФ поразили десантный катер, три сухогруза и балкер ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FoxPictures

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FoxPictures

За минувшие сутки ВС РФ поразили десантный катер, три сухогруза и один балкер в Николаеве и Чёрном море. Об этом сообщило Минобороны. Удары наносились расчётами реактивных БПЛА «Герань-4 сикер».

«В порту Николаев и в акватории Чёрного моря были поражены быстроходный десантный катер противника, а также три морских судна типа сухогруз и судно типа балкер», — говорится в сообщении. Поражённые судна использовались для перевозки военных грузов.

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Ранее Минобороны отчиталось об ударах по портам Черноморск и Николаев. Целями стали объекты портовой инфраструктуры и суда, использовавшиеся в интересах ВСУ.

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Матвей Константинов
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