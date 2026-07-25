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25 июля, 15:43

ВС РФ нанесли удары по портам Черноморск, Николаев и судам с грузами для ВСУ

ВС РФ поразали объекты инфраструктуры в порту Черноморск

Российский военнослужащий. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов/

Российский военнослужащий. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов/

Российские военные нанесли удары по портам Черноморска и Николаева. Целями стали объекты портовой инфраструктуры и суда, которые использовались в интересах украинских формирований. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

В порту Черноморск поражены объекты инфраструктуры. Там хранились грузы военного назначения. В порту Николаев уничтожен сухогруз с военными грузами. Также поражён быстроходный десантный катер CV-90 Военно-морских сил Украины.

Кроме того, на переходе морем были поражены несколько судов. Среди них — балкер и три сухогруза. Они перевозили военные грузы в порты Черноморск и Одесса. Также уничтожен ещё один быстроходный десантный катер CV-90 ВМС Украины.

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Ранее сообщалось, что российские военные поразили тыловые объекты ВСУ: склады ГСМ, транспортные узлы, портовые сооружения, места производства и хранения БПЛА большой дальности, а также пункты дислокации личного состава и иностранных наёмников — всего в 152 локациях. В акватории Чёрного моря уничтожен безэкипажный катер. Кроме того, за отчётный период ПВО сбила 1060 самолётных дронов и 8 управляемых авиабомб.

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Александра Мышляева
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