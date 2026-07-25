ВС РФ нанесли удары по портам Черноморск, Николаев и судам с грузами для ВСУ

Российские военные нанесли удары по портам Черноморска и Николаева. Целями стали объекты портовой инфраструктуры и суда, которые использовались в интересах украинских формирований. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

В порту Черноморск поражены объекты инфраструктуры. Там хранились грузы военного назначения. В порту Николаев уничтожен сухогруз с военными грузами. Также поражён быстроходный десантный катер CV-90 Военно-морских сил Украины.

Кроме того, на переходе морем были поражены несколько судов. Среди них — балкер и три сухогруза. Они перевозили военные грузы в порты Черноморск и Одесса. Также уничтожен ещё один быстроходный десантный катер CV-90 ВМС Украины.