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25 июля, 09:35

ВС РФ поразили логистические центры и цеха по сборке дронов ВСУ

Обложка © ТАСС / Александр Река

Обложка © ТАСС / Александр Река

Вооружённые силы России нанесли удары по логистическим центрам ВСУ, а также по цехам производства и местам хранения беспилотников большой дальности. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Помимо этого, поражены объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, а также пункты временной дислокации украинских военных и иностранных наёмников в 152 районах. В акватории Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ.

Средства противовоздушной обороны за отчётный период сбили восемь управляемых авиабомб и 1060 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Удары наносились в рамках системной работы по нарушению логистики и снабжения украинских войск.

ВС РФ поразили в море два судна с военными грузами для ВСУ у порта Черноморск
ВС РФ поразили в море два судна с военными грузами для ВСУ у порта Черноморск

Ранее российские военные нанесли удары беспилотниками «Герань-4 сикер» по морскому сухогрузу и двум буксирам в порту Николаева, причём атаки были проведены днём ранее расчётами войск беспилотных систем. В ведомстве заявили, что средства объективного контроля подтвердили поражение сухогруза, который использовался для доставки военных грузов ВСУ, а также двух буксиров у причала.

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Анастасия Никонорова
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