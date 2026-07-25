ВС РФ поразили логистические центры и цеха по сборке дронов ВСУ

Вооружённые силы России нанесли удары по логистическим центрам ВСУ, а также по цехам производства и местам хранения беспилотников большой дальности. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Помимо этого, поражены объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, а также пункты временной дислокации украинских военных и иностранных наёмников в 152 районах. В акватории Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ.

Средства противовоздушной обороны за отчётный период сбили восемь управляемых авиабомб и 1060 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Удары наносились в рамках системной работы по нарушению логистики и снабжения украинских войск.

Ранее российские военные нанесли удары беспилотниками «Герань-4 сикер» по морскому сухогрузу и двум буксирам в порту Николаева, причём атаки были проведены днём ранее расчётами войск беспилотных систем. В ведомстве заявили, что средства объективного контроля подтвердили поражение сухогруза, который использовался для доставки военных грузов ВСУ, а также двух буксиров у причала.