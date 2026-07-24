ВС РФ поразили в море два судна с военными грузами для ВСУ у порта Черноморск

Российские войска нанесли удары по двум морским транспортам, задействованным в снабжении украинской армии через порт Черноморск. Об этом проинформировали в Министерстве обороны РФ.

Целями стали судно типа балкер и сухогруз. Оба объекта находились на переходе морем в момент поражения.

В военном ведомстве уточнили координаты инцидентов. Одно из плавсредств было атаковано северо-восточнее острова Змеиный, второе — в районе населённого пункта Затока. Оба транспорта выполняли задачу по доставке военных грузов для нужд ВСУ.

Ранее в Минобороны РФ отчитались о групповом ударе по портовой инфраструктуре в Одессе, Измаиле и Николаеве. Атака выполнялась высокоточным оружием воздушного базирования и ударными дронами. В Одессе на территории государственного предприятия «Морской торговый порт» поражены резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначавшимися для украинских формирований. В Измаиле удары пришлись по объектам, задействованным для разгрузки и складирования военного имущества, кроме того, ликвидированы три склада с безэкипажными катерами, включая аппараты типа «Магура», и ангар с техникой ВСУ.