Один массированный и 18 групповых ударов парализовали пять портов Украины

Российские войска с 18 по 24 июля нанесли один массированный и 18 групповых ударов по украинской портовой инфраструктуре. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Для атак применялись высокоточное оружие большой дальности воздушного и наземного базирования, а также ударные беспилотники. Под огнём оказались объекты в Одессе, Черноморске, Южном, Измаиле и Николаеве. По данным российского военного ведомства, поражённая инфраструктура использовалась для разгрузки и хранения грузов военного назначения.

Кроме того, целями стали объекты, связанные с размещением горюче-смазочных материалов.

Так, в порту Измаил, по информации российского МО, поражены объекты портовой инфраструктуры, предназначенные для разгрузки и хранения военных грузов. Также были уничтожены 3 склада хранения безэкипажных катеров, включая БЭК «Магура», и ангар с техникой ВСУ.