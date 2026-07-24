РФ атаковала порты Одессы, Измаила и Николаева: взорвано судно с военным грузом

ВС России нанесли групповой удар по объектам в портах Одессы, Измаила и Николаева. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, удары наносились высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками. В результате поражены объекты, которые, как утверждает Минобороны, использовались в интересах ВСУ. В порту Одессы был нанесён удар по резервуарам с горюче-смазочными материалами для украинских войск. Речь идёт о территории государственного предприятия «Морской торговый порт «Одесса».

В порту Измаил, по информации российского военного ведомства, поражены объекты портовой инфраструктуры, предназначенные для разгрузки и хранения военных грузов. Также были уничтожены 3 склада хранения безэкипажных катеров, включая БЭК «Магура», и ангар с техникой ВСУ.

Кроме того, Минобороны заявило о поражении плавучего дока, который использовался для хранения и спуска автономных необитаемых подводных аппаратов. В порту Николаева, как сообщили в ведомстве, удар пришёлся по сухогрузу в момент разгрузки доставленных военных грузов. Другие подробности операции не приводятся.

Ранее Минобороны РФ сообщило об ударе по порту Южный в Одесской области. По данным ведомства, в результате атаки были поражены резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для обеспечения ВСУ. В ведомстве заявили, что российские войска продолжают наносить удары по портовой инфраструктуре Украины и судам, используемым в интересах украинской армии.