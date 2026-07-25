«Русские ввели полную блокаду»: Украине прочат катастрофу из-за ситуации в портах

Российские войска полностью перекрыли всё черноморское побережье Украины, а власти страны в отчаянии из-за ударов по портам Одессы. Об этом рассказал британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала.

«Они [русские] ввели полную блокаду не только Одессы, но и всего черноморского побережья Украины. Вы видите, что украинские чиновники в отчаянии из-за того, что возможности Украины по экспорту практически исчерпаны», — сказал он.

По его словам, отправлять товары через румынский порт Констанца оказалось слишком дорого, поэтому для Киева всё обернулось катастрофой.

Меркурис также отметил, что российская армия продвигается вперёд по всей линии фронта. Он добавил, что войска России лучше оснащены, а у украинской стороны нет средств, чтобы их сдержать.

А ранее бывший народный депутат Спиридон Килинкаров заявил, что групповые удары российских войск по судам и портам Украины, а также их блокировка приведут к росту цен на все товары в стране. По его словам, только одесский порт теряет около $2 миллиардов в месяц, что ослабит гривну и повлечёт за собой рост цен на продукты, горючее и другие импортные товары. Он подчеркнул, что уже сейчас украинцы тратят на питание более 60% месячного дохода, и ситуация будет только ухудшаться.