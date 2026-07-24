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24 июля, 14:02

«Социальная напряжённость»: Экс-депутат Рады раскрыл последствия ударов по портам Украины

Экс-нардеп Килинкаров: Удары РФ по портам приведут к росту цен на всё на Украине

Обложка © ТАСС / Juliane Sonntag

Обложка © ТАСС / Juliane Sonntag

Групповые удары ВС РФ по судам и портам Украины, а также блокировка портов приведут к росту цен на все товары на территории Незалежной. Об этом «Газете.ru» заявил бывший нардеп Спиридон Килинкаров.

По его словам, только одесский порт теряет около $2 млрд в месяц. Это ослабит гривну, вырастет доллар, а вслед за ним — цены на продукты, горючее и другие импортные товары. Уже сейчас украинцы тратят на питание более 60% месячного дохода, и ситуация только ухудшится.

Экс-парламентарий подчеркнул, что многое будет зависеть от исхода «картонного майдана» — протестов после отставки министра обороны Михаила Фёдорова. Если протестующим удастся вернуть его на пост, это станет прецедентом давления на власть, и остановить этот процесс будет невозможно, заключил он.

Названы 5 главных последствий отказа судов заходить в порты Украины
Названы 5 главных последствий отказа судов заходить в порты Украины

Ранее Life.ru писал, что один массированный и 18 групповых ударов Армии России парализовали пять портов Украины. По данным Минобороны РФ, под огнём оказались объекты в Одессе, Черноморске, Южном, Измаиле и Николаеве.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

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Дарья Нарыкова
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