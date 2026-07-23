Названы 5 главных последствий отказа судов заходить в порты Украины

Судоходство в украинских портах оказалось фактически парализовано, что уже отражается на экономике страны. По данным «Страны.ua», приостановка морского экспорта, прежде всего аграрной продукции, может привести к потере валютной выручки на сумму от 2 до 3 миллиардов долларов ежемесячно.

Глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин отметил, что из-за роста рисков и удорожания логистики трейдеры снижают закупочные цены на зерно, делая сельское хозяйство убыточным. Атаки на порты привели к уничтожению примерно трети складских мощностей, что создаёт угрозу потери нового урожая.

Кроме того, перебои с морским импортом вынуждают использовать альтернативные маршруты через западную границу или Дунай, что повышает стоимость поставок и увеличивает сроки доставки. Особенно это затронет товары из Китая и других стран, включая необходимые потребителям автозапчасти.

Экспорт агропродукции осложняется запретом транзита украинского зерна через ряд стран ЕС. В итоге продукцию приходится перегружать на баржи и транспортировать в конечные порты, что существенно удорожает логистику и снижает закупочные цены для фермеров.

По данным Spike Brokers, новые закупки зерна в портах практически остановились, торговля сосредоточена на выполнении текущих контрактов и поиске альтернативных маршрутов. Эксперты прогнозируют значительное сокращение общего объёма экспорта, а потеря части элеваторных мощностей Одессы может уменьшить валютную выручку от агроэкспорта примерно на 900 миллионов долларов в месяц.

Как писал Life.ru, Украина ежедневно теряет около 80 миллионов долларов из-за ударов российских войск по ключевым портам страны. С 11 июля российская армия нанесли удары как минимум по 28 судам, которые участвовали в снабжении ВСУ. Цели находились не только в украинских портах, но и в Чёрном море. Накануне были атакованы промышленные объекты Одессы, включая масложировой комбинат и завод «Стальканат», где хранились боеприпасы. В результате корабли с грузами для ВСУ вынуждены дрейфовать в море, ожидая возможности безопасного захода в порты.