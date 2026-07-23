Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 июля, 12:19

Украина теряет около $80 млн в день из-за сокрушительных ударов ВС РФ по портам

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Украина ежедневно теряет около $80 млн из-за ударов российских войск по ключевым портам страны — Одессе, Черноморскому, Николаеву и Южному. По предварительным оценкам, суммарный потенциальный ущерб от остановки морского экспорта может составить $2–$3 млрд, пишет Mash.

Накануне в украинские порты заходили четыре–пять судов, но сегодня движение на вход полностью приостановлено, заявил журналистам министр аграрной политики Тарас Высоцкий. Судоходные компании уведомили Киев о временной паузе в сотрудничестве, что фактически блокирует экспорт продукции через Чёрное море.

Минэкономики, Минприроды и сельского хозяйства Украины прогнозируют, что из-за приостановки морских поставок экспорт агропродукции может потерять $2–$3 млрд в месяц. Для справки, в январе–феврале 2026 года Украина заработала около $4 млрд на экспорте зерновых и масла. Основными покупателями выступают страны ЕС (около 50%), а также Ближний Восток и Северная Африка (20%). Поставки в Турцию выросли с $247 млн до $507 млн, составив примерно 13% экспорта.

Наша авиация выжгла 146 нор с наёмниками и цехи дронов
Наша авиация выжгла 146 нор с наёмниками и цехи дронов

С 11 июля российские войска нанесли удары как минимум по 28 судам, участвовавшим в снабжении ВСУ. Цели находились как в портах Украины, так и в Чёрном море. Накануне российская армия атаковала промзону в Одессе, включая масложировой комбинат и завод «Стальканат», где, по предварительным данным, могли храниться боеприпасы. Очевидцы сообщили о серии мощных взрывов и последующей детонации, а также об ударах по портовой инфраструктуре Одессы.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Николь Вербер
  • Новости
  • Украина
  • ВС РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar