Украина теряет около $80 млн в день из-за сокрушительных ударов ВС РФ по портам

Украина ежедневно теряет около $80 млн из-за ударов российских войск по ключевым портам страны — Одессе, Черноморскому, Николаеву и Южному. По предварительным оценкам, суммарный потенциальный ущерб от остановки морского экспорта может составить $2–$3 млрд, пишет Mash.

Накануне в украинские порты заходили четыре–пять судов, но сегодня движение на вход полностью приостановлено, заявил журналистам министр аграрной политики Тарас Высоцкий. Судоходные компании уведомили Киев о временной паузе в сотрудничестве, что фактически блокирует экспорт продукции через Чёрное море.

Минэкономики, Минприроды и сельского хозяйства Украины прогнозируют, что из-за приостановки морских поставок экспорт агропродукции может потерять $2–$3 млрд в месяц. Для справки, в январе–феврале 2026 года Украина заработала около $4 млрд на экспорте зерновых и масла. Основными покупателями выступают страны ЕС (около 50%), а также Ближний Восток и Северная Африка (20%). Поставки в Турцию выросли с $247 млн до $507 млн, составив примерно 13% экспорта.

С 11 июля российские войска нанесли удары как минимум по 28 судам, участвовавшим в снабжении ВСУ. Цели находились как в портах Украины, так и в Чёрном море. Накануне российская армия атаковала промзону в Одессе, включая масложировой комбинат и завод «Стальканат», где, по предварительным данным, могли храниться боеприпасы. Очевидцы сообщили о серии мощных взрывов и последующей детонации, а также об ударах по портовой инфраструктуре Одессы.