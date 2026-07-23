С 11 июля Армия России поразила не менее 28 судов, доставлявших грузы ВСУ

Российские войска с 11 июля нанесли удары как минимум по 28 судам, задействованным в снабжении Вооружённых сил Украины (ВСУ). Цели находились в украинских портах и в Чёрном море.

Первую группу судов российское ведомство упомянуло 12 июля. В порту Черноморск под удары попали два сухогруза и морской паром с военными грузами. Вместе с ними российские силы атаковали патрульный катер, который обеспечивал прикрытие.

Следующей ночью удары затронули ещё несколько объектов морской логистики. Среди них оказались два парома РО-РО и контейнеровоз, которые использовали для доставки грузов ВСУ. На территории порта также находились килекторное судно проекта 416 «Шостка» и плавучий док. Последний применяли для хранения и спуска автономных необитаемых подводных аппаратов. Оба объекта также попали под атаку.

В ночь на 14 июля российские силы нанесли удар по танкеру на маршруте между Черноморском и Одессой. Ещё через сутки Минобороны сообщило об атаке на контейнеровоз и сухогруз в Черноморске.

В ночное время Вооружённые силы Российской Федерации нанесли удары по портам и промышленной зоне Одессы. Удар пришёлся по промзоне в районе Одесского масложирового комбината и Одесскому заводу «Стальканат», который занимается производством стальных конструкций для Вооружённых сил Украины. Очевидцы сообщают о серии мощных взрывов и последующей детонации на складах, где, по предварительным данным, могли находиться боеприпасы. Также под атакой были порты Одессы.