Удар по портам Украины: Кровавые миллионы пошли на корм рыбам вместе с военными грузами для ВСУ

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22 июля, 06:30

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Минобороны: Поражены суда с военными грузами для ВСУ под Одессой 22 июля

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Министерство обороны России официально сообщило о проведении операции по пресечению поставок грузов военного назначения для нужд ВСУ. Согласно сводке ведомства, удары были нанесены как по береговой инфраструктуре, так и по судам в акватории Чёрного моря.

В порту Одессы были атакованы объекты, используемые для разгрузки и хранения военных поставок, а также резервуары с горюче-смазочными материалами.

Кроме того, в ходе контроля морской акватории были обнаружены и поражены сухогруз и морское судно типа балкер. По данным Минобороны, они осуществляли доставку грузов для украинских войск. Поражение целей зафиксировано на удалении 15 и 53 километров от Одессы в ходе перехода судов морем.

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Российские вооружённые силы 22 июля нанесли высокоточный удар по подразделению противника. Целью стала батарея берегового ракетного комплекса «Нептун». Местом расположения цели был выбран населённый пункт Ковалёвка. Также в Одессе был поражён логистический центр «Новой почты». В сводке подчёркивается, что атака проводилась по конкретной цели, обеспечивающей снабжение ВСУ. Деталей о типе примененного вооружения или масштабах разрушений в ведомстве не привели.

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Оксана Попова
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