Министерство обороны России официально сообщило о проведении операции по пресечению поставок грузов военного назначения для нужд ВСУ. Согласно сводке ведомства, удары были нанесены как по береговой инфраструктуре, так и по судам в акватории Чёрного моря.

В порту Одессы были атакованы объекты, используемые для разгрузки и хранения военных поставок, а также резервуары с горюче-смазочными материалами.

Кроме того, в ходе контроля морской акватории были обнаружены и поражены сухогруз и морское судно типа балкер. По данным Минобороны, они осуществляли доставку грузов для украинских войск. Поражение целей зафиксировано на удалении 15 и 53 километров от Одессы в ходе перехода судов морем.

Российские вооружённые силы 22 июля нанесли высокоточный удар по подразделению противника. Целью стала батарея берегового ракетного комплекса «Нептун». Местом расположения цели был выбран населённый пункт Ковалёвка. Также в Одессе был поражён логистический центр «Новой почты». В сводке подчёркивается, что атака проводилась по конкретной цели, обеспечивающей снабжение ВСУ. Деталей о типе примененного вооружения или масштабах разрушений в ведомстве не привели.