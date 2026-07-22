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22 июля, 05:12

Больше не уйдут: Российские дроны и ракеты разгромили суда и склады ВСУ

МО РФ: Высокоточным оружием 22 июля поражены два украинских морских судна

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Российские войска поразили два судна противника во время их движения по воде. Об этом официально сообщило Министерство обороны России в утренней сводке.

Удары наносились высокоточным оружием воздушного базирования и барражирующими боеприпасами. Целями стали балкер и сухогрузы, осуществлявшие доставку военных грузов для нужд украинских формирований.

Помимо движущихся целей, атаке подверглась инфраструктура Одессы. Уничтожены объекты портового терминала, которые использовались для разгрузки и складирования вооружений. Также поражены резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для обеспечения логистики ВСУ.

В ведомстве подчеркнули, что удары наносятся по логистическим цепочкам. Цель операции — лишить Киев возможности получать западную технику через черноморские гавани и снизить военно-экономический потенциал группировки войск

Минобороны отчиталось об уничтожении огневых точек, логистики и техники ВСУ
Минобороны отчиталось об уничтожении огневых точек, логистики и техники ВСУ

Российские вооружённые силы 22 июля нанесли высокоточный удар по подразделению противника. Целью стала батарея берегового ракетного комплекса «Нептун». Местом расположения цели был выбран населённый пункт Ковалёвка. Также в Одессе был поражён логистический центр «Новой почты». В сводке подчёркивается, что атака проводилась по конкретной цели, обеспечивающей снабжение ВСУ. Деталей о типе примененного вооружения или масштабах разрушений в ведомстве не привели.

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Оксана Попова
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