Российские войска поразили два судна противника во время их движения по воде. Об этом официально сообщило Министерство обороны России в утренней сводке.

Удары наносились высокоточным оружием воздушного базирования и барражирующими боеприпасами. Целями стали балкер и сухогрузы, осуществлявшие доставку военных грузов для нужд украинских формирований.

Помимо движущихся целей, атаке подверглась инфраструктура Одессы. Уничтожены объекты портового терминала, которые использовались для разгрузки и складирования вооружений. Также поражены резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для обеспечения логистики ВСУ.

В ведомстве подчеркнули, что удары наносятся по логистическим цепочкам. Цель операции — лишить Киев возможности получать западную технику через черноморские гавани и снизить военно-экономический потенциал группировки войск

Российские вооружённые силы 22 июля нанесли высокоточный удар по подразделению противника. Целью стала батарея берегового ракетного комплекса «Нептун». Местом расположения цели был выбран населённый пункт Ковалёвка. Также в Одессе был поражён логистический центр «Новой почты». В сводке подчёркивается, что атака проводилась по конкретной цели, обеспечивающей снабжение ВСУ. Деталей о типе примененного вооружения или масштабах разрушений в ведомстве не привели.