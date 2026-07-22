Взрывы в Одессе: «Новая почта» стала целью точного российского удара

Утром 22 июля в Одессе был поражён логистический центр «Новой почты». Соответствующую информацию подтвердили в Министерстве обороны России.

Согласно заявлению оборонного ведомства, данный объект использовался украинской стороной для размещения грузов военного назначения. Удар привёл к выведению площадки из строя.

В сводке подчёркивается, что атака проводилась по конкретной цели, обеспечивающей снабжение ВСУ. Деталей о типе примененного вооружения или масштабах разрушений в ведомстве не привели.

Официальный Киев на данный момент ситуацию вокруг пораженного складского комплекса не комментировал.

Ранее в ряде украинских медиа сообщалось о звуках взрывов в черте города. После инцидента на месте происшествия наблюдалось задымление.

Новая почта — это крупнейшая частная компания экспресс-доставки на Украине. У компании обширная сеть отделений и почтоматов по всей стране, обеспечивающая доставку посылок, документов и грузов. Помимо доставки внутри страны, компания осуществляет международные отправления, предоставляет услуги фулфилмента (обработка заказов для интернет-магазинов) и финансовые услуги (денежные переводы).

Ранее операторы беспилотников нанесли удары по огневым точкам и объектам логистики противника в Днепропетровской, Сумской и Харьковской областях. В Минобороны рассказали, что расчёты ударных БПЛА группировки «Восток» уничтожили артиллерийские позиции украинских сил в Днепропетровской области. Дроноводы группировки «Север» сорвали доставку продовольствия и боеприпасов для Вооружённых сил Украины (ВСУ). Они ликвидировали наземные робототехнические комплексы противника в Сумской и Харьковской областях. На Добропольском направлении подразделения «Центра» подавили вражеские огневые точки и посадили тяжёлые гексакоптеры неприятеля.