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23 июля, 03:24

ВС РФ поразили порты, промзону в Одессе и завод «Стальканат»

Обложка © Telegram / Срочные Новости 24/7

Обложка © Telegram / Срочные Новости 24/7

В ночное время Вооружённые силы Российской Федерации (ВС РФ) нанесли удары по портам и промышленной зоне Одессы. Удар пришёлся по промзоне в районе Одесского масложирового комбината и Одесскому заводу «Стальканат», который занимается производством стальных конструкций для Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Очевидцы сообщают о серии мощных взрывов и последующей детонации на складах, где, по предварительным данным, могли находиться боеприпасы. Также под атакой были порты Одессы.

Новости СВО 23 июля: Армия России освободила Благодатное, ВСУ оставляют Доброполье, мировые компании не хотят работать в украинских портах
Новости СВО 23 июля: Армия России освободила Благодатное, ВСУ оставляют Доброполье, мировые компании не хотят работать в украинских портах

Ранее военнослужащие Вооружённых сил Российской Федерации с применением ударных беспилотных аппаратов «Герань-4 сикер» поразили четыре сухогрузных судна и один балкер, используемые в интересах украинской стороны, в акватории Чёрного моря и в портовой зоне Черноморска. ВС РФ продолжают удары по морским объектам, задействованным для нужд Вооружённых сил Украины. Ранее с использованием ударных беспилотников и высокоточного оружия, базирующегося на земле и в воздухе, российские военные поразили два сухогруза, которые перевозили грузы для ВСУ в порты «Одесса» и «Черноморск».

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Алена Пенчугина
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