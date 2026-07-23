ВС РФ поразили порты, промзону в Одессе и завод «Стальканат»

В ночное время Вооружённые силы Российской Федерации (ВС РФ) нанесли удары по портам и промышленной зоне Одессы. Удар пришёлся по промзоне в районе Одесского масложирового комбината и Одесскому заводу «Стальканат», который занимается производством стальных конструкций для Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Очевидцы сообщают о серии мощных взрывов и последующей детонации на складах, где, по предварительным данным, могли находиться боеприпасы. Также под атакой были порты Одессы.

Ранее военнослужащие Вооружённых сил Российской Федерации с применением ударных беспилотных аппаратов «Герань-4 сикер» поразили четыре сухогрузных судна и один балкер, используемые в интересах украинской стороны, в акватории Чёрного моря и в портовой зоне Черноморска. ВС РФ продолжают удары по морским объектам, задействованным для нужд Вооружённых сил Украины. Ранее с использованием ударных беспилотников и высокоточного оружия, базирующегося на земле и в воздухе, российские военные поразили два сухогруза, которые перевозили грузы для ВСУ в порты «Одесса» и «Черноморск».